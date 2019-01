Aranui 5 - Plus de 200 touristes découvrent Mangareva

Au village de Rikitea, on ne déroge pas à la règle, un collier de fleurs et de la musique accueillent les touristes à leur arrivée sur Mangareva. Le bateau n’a pas pu accoster à quai, alors les passagers sont débarqués à l’aide de barges. Au milieu des toere, taeri parau et faakete, résonne un son métallique : celui d’une caisse qui accompagne les orchestres traditionnels de Mangareva.



Un son que l’on retrouve aussi dans les représentations de danses typiques de l’île. Ici, pas de tamure ou de aparima, mais une danse traditionnelle qui a traversé les âges : le pe’i, une danse à la chorégraphie simple et au rythme répétitif. "On a voulu donner quelques chose de mangerévien. je suis très fier de ma culture et je pense qu'on a donné de notre mieux aujourd'hui" explique Dany Paheo, chef d'orchestre de la troupe Takura.