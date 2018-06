Aquaculture : le groupe Grimaud veut s'implanter en Polynésie

Avec communiqué de presse



Le groupe Grimaud compte 1 300 employés de plus de 30 nationalités. Il comprend 16 centres de Recherche et Développement en France, 2 aux Etats-Unis, 1 au Mexique, 2 au Brésil et 2 en Chine. Les activités du groupe sont orientées vers les techniques d’élevage des poules pondeuses, des porcs, des crevettes et d’autres animaux d’intérêt commercial.Le groupe Grimaud fait en ce moment une évaluation d’un projet d’implantation d’activités aquacoles sous le nom de Blue genetics. Carlos Alberto Pineda Mahr, directeur général de Blue genetics Mexico, et Dries Agneessens, représentant de Blue genetics Asie, ont travaillé avec les services techniques du Pays afin d’entrevoir une collaboration possible et une implantation future du groupe en Polynésie française. Il s’agirait pour la compagnie de produire des post-larves, afin de pouvoir les élever dans un environnement sain et exempt de toute maladie, puis de les exporter vers des pays de production.Teva Rohfritsch a souligné le fait que notre éloignement des principaux producteurs de crevettes dans le monde est un atout réel et nous protège des principales maladies des crustacés. De plus, la Polynésie française attache une très grande importance à conserver ses ressources et à continuer à les protéger. Le Vice-président a ainsi pu confirmer que le gouvernement souhaite accompagner le développement de l’aquaculture polynésienne, avec l’appui de professionnels du secteur tel que le groupe Grimaud.