Après les Samoa, Tonga placée en état d'urgence

Selon le NZ Herald : le cyclone devrait toucher directement le sommet des Tonga et la capitale, Nuku'alofa, sur l'île principale de Tongatapu, tard dans la nuit de dimanche et lundi matin (lundi pour la Polynésie /mardi pour Tonga)."Plus de 75 000 personnes sont sur le chemin d'une tempête déjà plus puissante que tout ce que la Nouvelle-Zélande a jamais vu, avec des pluies torrentielles, des vents dévastateurs de près de 200 km / h et des rafales de 230 km / h ce soir '", a déclaré un porte-parole.Pour le premier ministre tongien par intérim : "Il est nécessaire que les pouvoirs d'urgence soient exercés afin de prévenir ou de minimiser la perte de vies humaines, la maladie ou les blessures, la perte de biens..."La Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie se préparent à l'arrivée de ce cyclone tropical qui monte progressivement en catégorie 4. Il est attendu à proximité du Caillou jeudi.