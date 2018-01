Après la CSIP, A Tia i Mua se désolidarise de l'intersyndicale

Le mouvement social de l'intersyndicale a du plomb dans l'aile. Ce mercredi, l'intersyndicale a envoyé un communiqué aux rédactions dans lequel elle appelait tous ses délégués et représentants à se réunir devant le CESC, ce vendredi, pour contester la réforme des retraites.

Le communiqué était signé de la part du secrétaire général de la CSTP-FO et indiquait concernait tous les syndicats.



En fin de journée, la CSIP a indiqué, par communiqué, qu'elle n'était pas partie prenante de ce mouvement.



Ce jeudi, c'est au tour de la confédération syndicale A Ti'a i Mua d'en faire autant.



Dans un communiqué envoyé aux médias, elle indique :



"La confédération syndicale A Ti'a i Mua n'est pas signataire du courrier de l'intersyndicale contrairement aux affirmations de la CSTP/FO."



Par ailleurs, elle affirme soutenir que la réforme de la protection sociale généraliseé "est indispensable".



A Ti'a i Mua n'appelle pas ses délégués et ses adhérents à se rendre au CESC, ce vendredi à 8 heures, comme la CSTP-Fo l'a affirmé.