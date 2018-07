Après des années en CDD, des vacataires de l'Education nationale risquent de perdre leur emploi

​Rédaction web avec Sam Teinaore

Le 21 juin, le tribunal du travail a ordonné la requalification des CDD de vacataires employés par l'Éducation nationale en CDI. Depuis, certains se sont vus signifier leur licenciement. Ce mardi, ils manifestaient pour dénoncer une injustice.Annick travaille depuis 18 ans comme vacataire, enchaînant CDD sur CDD avec quelques coupures au moment des vacances scolaires. Elle a reçu un courrier de licenciement. "J'étais écoeurée (...) ce n'est pas normal (...) On se demande pourquoi (...) On faisait bien notre travail", confie-t-elle au micro de Tahiti Nui télévision.Le syndicat UNSA a fait appel au gouvernement pour trouver des solutions."Ce sont des agents qui ont été positionnés pendant des années sur des contrats de CDD (...) pour répondre à l'absence de personnes titulaires et aux départs à la retraite", explique Sylviana Thieme secrétaire académique du syndicat. "Ces contrats ont été faits avec beaucoup d'irrégularités. (...) Ces agents veulent une justice professionnelle, avoir un poste, et non pas être jetés après toutes ces années, comme des malpropres""Il y a une dizaine de jours, nous avons constaté que le Vice-rectorat avait engagé une quinzaine de procédures de licenciements, ce qui est une mesure exceptionnelle à l'échelle de Tahiti", explique Me Robin Quinquis, avocat des vacataires. "J'espère que la décision n'est pas encore prise à ce jour. On saura d'ici quelques semaines si l'administration va au bout des choses et prononce ces licenciements. Dans ce cas, ils seront contestés sur un certain nombre de fondements juridiques. Cela aura des conséquences extrêmement lourdes pour l'État. Nous demanderons évidemment leur réintégration"La balle est désormais dans le camp du vice-rectorat.