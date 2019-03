Après avoir été rénovée, l'école Hélène Auffray inaugurée et rebaptisée

Ce nouveau bâtiment de 1 400 m² héberge dix classes, une bibliothèque, une infirmerie et un réfectoire. Il dispose d’un ascenseur pour les élèves à mobilité réduite et des dernières normes en vigueur. "Nous n'avons pas encore l'eau potable, mais c'est en cours. Cela change beaucoup de choses. On a tout ! L'école est magnifique et fonctionnelle" se réjouit Liliane Croisié, directrice de l'école.



Cette inauguration a été l’occasion de rebaptiser l’école du nom de Reiatua Hélène Auffray : "Reiatua Auurai une dame qui n'a pas de postérité et qui avait plein de biens. Et donc, elle a voulu les donner à la commune de Pueu à partir de l'église catholique jusqu'à cette école. (...) Toutes les écoles de Taiarapu-Est portent un nom tahitien, et la seule qui n'avait pas de nom tahitien, c'était la nôtre, c'est pour cela que j'ai voulu rajouter un nom tahitien" explique Annabelle Tauraatua-Taraitetia, maire déléguée de Pueu.