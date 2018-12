Après Noël, l'heure est à la revente des cadeaux

Rédaction web avec Tamara Sentis et Jeanne Tinorua Tehuritaua

"On va passer d'une moyenne de 500 nouvelles annonces à la journée à un pic de 700 annonces" déclare Steeve Hamblin, directeur du site petitesannonces.pf . Parmi les articles les plus proposés en ce moment, des jeux et jouets pour enfants, du matériel audio, des bateaux et des scooters... Autant en neuf qu'en occasion.Ces ventes permettent de faire une rentrée d’argent des plus bienvenues en cette période de fin d’année. "C'est aussi une démarche écologique car cela évite de jeter à la poubelle du matériel qui peut continuer à fonctionner" poursuit Steeve Hamblin.