Apprendre le reo Tahiti en immersion avec Speak Tahiti Paraparau Tahiti

Et comme Heiura est convaincue que la meilleure façon d’apprendre est l’immersion, elle propose également aux élèves de pratiquer la langue via autre activité durant une demi-journée : la navigation en pirogue, la danse en encore le chant moderne. Une excellente façon de travailler l’oralité.



"On peut apprendre le tahitien à travers les chants. C'est une partie de l'apprentissage. Cela peut apporter du vocabulaire, faire retravailler la diction (...) Ce projet, c'est l'occasion dans notre Pays de refaire vivre notre langue, c'est une occasion rare qu'il faut saisir", explique Steeve Re’ea, directeur de l’école Tahiti Choir School et professeur de chant. "J'aime beaucoup chanter et je voulais progresser. C'est une langue qu'il faut pratiquer. (..) On a l'impression de ne pas progresser si on n'est pas en totale immersion" confie Sophie Wong, l'une de ses élèves.