Apprendre l’anglais en Nouvelle-Zélande

Rédaction web avec Thierry Teamo

Comment apprendre l’anglais en s’amusant ? Comment allier voyages et apprentissage d’une langue ? Quand partir et pour faire quoi ? Pour la 24ème année, l’agence de Air New Zealand basée à Tahiti a organisé un salon de l’anglais. Il avait lieu ce week-end au centre Vaima.13 écoles du pays des kiwis étaient présentes pour informer des formations qu’elles proposent. Anglais, culture, tourisme, cuisine ou encore médecine : la Nouvelle-Zélande offre de multiples formations pour celles et ceux qui souhaitent perfectionner leur anglais.Christel Bole, directrice de l’agence Air New Zealand à Tahiti explique :« Il y a une forte demande de ces séjours sur le territoire mais on se rend compte que c’est parfois compliqué de se débrouiller tout seul, d’où l’intérêt d’avoir un tel salon. C’est important de rencontrer les écoles. »Les séjours sont à moduler en fonction de ses envies, de son temps et de ses finances. Les offres sont ouvertes pour les enfants à partir de 11 ans.Des combinaisons sont possibles entre études et détente. Les écoles organisent des séjours axés sur l’apprentissage de l’anglais, tout en envoyant les élèves faire du ski ou du rugby par exemple.Il faut compter environ 200 000 francs pour un voyage de deux semaines, avec le billet d’avion, l’hébergement et les repas en famille d’accueil ainsi que les frais pédagogiques.