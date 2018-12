Application Otia : des améliorations à venir pour les usagers

Afin d’accompagner le développement constant et nécessaire de l’application Otia en Polynésie française, le ministre en charge du Domaine a présenté, lors du conseil des ministres ce mercredi, les axes d’évolution de cette application vers les usagers, pour la délivrance des documents cadastraux dans les mairies et les mairies annexes.Pour favoriser la réussite du projet de délivrance des documents cadastraux par les communes, et limiter les risques d’incompréhension, un agent de la direction des Affaires foncières (DAF) sera missionné pour proposer une formation à l’utilisation de l’application Otia aux communes qui choisiront d’adhérer au programme.Ces interventions pédagogiques et ciblées viseront d’une part à informer clairement les élus municipaux sur les modalités d’application de la loi du Pays du 9 novembre 2018 et, d’autre part, à sensibiliser les agents municipaux aux impératifs de confidentialité et de protection de la vie privée inhérents à la délivrance de documents cadastraux à partir de l’application Otia.Ces actions pourraient être menées dans le cadre de tournées administratives qui seront organisées dans les différents archipels, et qui garantissent une diffusion optimale des messages que porte l’administration.