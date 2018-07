Aotearoa : 50 Maohi chez les Maori 

Aotearoa. Un nom qui sonne comme une promesse, pour les lycéens de Samuel Raapoto. Ils sont une cinquantaine, sélectionnés pour leurs talents culturels : tous sont danseurs, chanteurs ou rameurs. Et ils vont plonger dans un autre univers polynésien : celui des Maori.



Découvrir leurs villages traditionnels, leurs écoles d’immersion, qui permettent aux jeunes de maîtriser leur langue et leur culture. Les Maori vont même les inviter à vivre dans leurs familles, les initier au Haka, et apprendre eux-mêmes des aparima ou des chants tahitiens. Un pont jeté entre des îles à l’origine commune : Raiatea.



Réalisateur : Mike Leyral

Durée : 57 minutes

Tournage : avril 2018