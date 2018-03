Anthony Kavanagh sera le parrain du 4e Tahiti Comedy Show

Rédaction web

Comme les autres années, le concours est divisé en plusieurs catégories :- Teen : les participants devront présenter une saynète sur un thème de leur choix. Chaque numéro dure de 3 à 5 minutes maximum. À l’issue des auditions, 6 finalistes maximum seront retenus pour la soirée de finale prévue le 29 mars au Grand Théâtre.- Stand up : pour les candidats concourant en individuel, amateurs et âgés de 18 à 30 ans. Ils devront présenter une saynète sur le thème de leur choix qui doit être inédite et d’une durée de 3 à 5 mn- Open : candidats amateurs ou professionnels, individuels ou en groupe de 2 à 10 candidats, âgés d’au moins 16 ans. Ils devront présenter une saynète sur le thème de leur choix qui doit être inédite et d’une durée de 3 à 5 mnÀ l’issue des auditions, 10 finalistes maximum seront retenus pour la soirée de finale prévue le 29 mars au Grand Théâtre. Ils seront coachés et notamment par Anthony Kavanagh, parrain de l’événement. Il profitera de son one man show le 31 mars pour accompagner les lauréats la veille de sa prestation et les accueillir en première partie de son show sur To’ata.Si vous aimez faire rire, que vous avez du talent, sachez qu'il est déjà possible de s'inscrire pour le casting du Tahiti Comedy Show auprès de l’UPJ en se rendant directement sur place, de même à la Maison de la Culture ou via les pages FB upj et Maison de la Culture de Tahiti ou encore directementpendant les castings. L’année dernière, Teiki, grand gagnant de la catégorie Stand up, s'est envolé pour Paris. Il était accompagné par Léonore Canéri, coach des finalistes des éditions précédentes. Teiki a pu profiter d’un coaching théâtral avec Guillaume Segouin au Conservatoire des Mureaux avant de s’essayer à 7 scènes parisiennes. Teiki a aussi fait l’ouverture de la finale du Kandidator pour la première fois, dans le cadre d’un partenariat qui sera renouvelé.