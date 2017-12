Anthony Kavanagh adresse un message au public polynésien de son lit d'hôpital

Rédaction web

Anthony Kavanagh va mieux et a souhaité le faire savoir. Ce mardi, via la page facebook de 4 events Pacific , il s'est adressé à ses fans de Polynésie :" Je souhaite remercier tous mes fans pour la gentillesse de leur message. Vous êtes adorables. Vraiment merci beaucoup pour votre compassion. Je reviens encore plus fort, gardez vos billets, on se donne rendez-vous dans quelques semaines promis. "L'artiste est hospitalisé depuis ce week-end à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, suite à une embolie pulmonaire . Le Québécois devait se produire sur le Cailloux, avant de monter sur la scène de To'ata samedi soir.Finalement, suite à cette hospitalisation, son spectacle a été reporté à mars prochain. De son lit d'hôpital, Anthony Kavanagh a souhaité rassurer tous ses soutiens polynésiens et les assurer de les retrouver sur scène dès l'année prochaine.