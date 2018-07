Anoanotupu : une exposition collective à voir à la galerie Winkler

Pour la propriétaire de la galerie Winkler, Vaiana Drollet : "Ces univers, d’ordinaire peu présents dans les galeries d’art, sont en pleine expansion et méritent à juste titre que ces espaces leur soient ouverts, voire dédiés, afin de s’inscrire dans le paysage culturel artistique de la Polynésie d’aujourd’hui. Leur visibilité et leur reconnaissance permettent d’instaurer un climat propice au dialogue équilibré entre les cultures".



Huit plasticiens proposent de vous faire découvrir leurs préoccupations du moment à travers des travaux hétéroclites.



M. Viri TAIMANA affiche des peintures avec des plans saturés en couleurs marquant avec insistance les recouvrements comme une volonté de laisser apparaître des poncifs issus du patrimoine polynésien par estampage. Ces motifs participent à la composition sous le prétexte d’un renvoi aux impressions textiles mais au delà cet aspect, la surface picturale nous entraine vers des creusets telluriques qui alimentent l’imaginaire de son auteur.



Mme. Flora DEVATINE joue avec des résidus de mots, fragments de pensées, avec les formes, les coloris, les tonalités des photos de bris de verre dépolis, pour donner sa vision de l’évolution de la société ma’ohi. Les restes calcinés des troncs au cœur de pierre, « toe, toetoe’a », sont pour l’artiste des arbres amis presque vivants, dont le bois parfait, le bois d’œuvre, permet en créant de l’inédit, de redonner du sens, de la valeur aux « atiretire », ces « restes », « pehu », « bons pour le feu ».



Melle. Orama NIGOU investit le textile en y proposant une matière créée par ses soins.

« Dégoûtant », « répugnant », « indigne » et pourtant fascinant ! Tel est le cheveu lorsqu’il n’est plus sur une tête. Il a pourtant tant à offrir au textile et pour explorer la matière et la vivre, quoi de mieux que de la porter ?



Mme. Vaihere TAURAA propose une exploitation pêle-mêle de la relation qu’entretient l’Être humain avec les animaux d’élevage tel que le cochon. L’artiste exploite les interrogations d’ordre éthique que suscite l’apparition de nouveaux types de relations entre l’Humain et l’animal dont les fins ne sont plus alimentaires mais médicales et économiques.