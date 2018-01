Annick Girardin sur le numérique : "On va passer un contrat avec le Pays pour avancer"

Après deux jours aux Marquises, Annick Girardin a annoncé que l'Etat accompagnerait le Pays dans la mise en place de ses câbles numériques. "On l'a bien vu ici, j'ai moi-même été confrontée à cette question de transmission avec l'extérieur de l'île... je suis venue aussi pour apporter une réponse pour mieux aider la Polynésie à installer les câbles numériques souhaités dans l'ensemble des îles", annonce la ministre. "Aujourd'hui, l'agence du Numérique qui ne bénéficiait pas du plan Haut débit national, va l'avoir. C'est déjà un premier pas vers un accompagnement de l'Etat sur ce qu'il ne faisait pas aujourd'hui, tenant compte du statut particulier, et du code des Postes et communications qui ne s'appliquait pas ici. On va lever aujourd'hui ce frein et passer un contrat avec le Pays pour avancer, parce-que c'est indispensable que l'ensemble des îles ait cette possibilité d'ouverture. Un premier rendez vous avec le gouvernement devrait rapidement être fixé. Nous serons à vos côtés".



Laure Philiber