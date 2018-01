Annick Girardin ira aux Marquises et aux Tuamotu

Bertrand Parent

Annick Girardin viendra pour une visite officielle en Polynésie dans un peu moins de trois semaines. Voici son programme tel qu’il est prévu aujourd’hui, mais encore susceptible d'être modifié.Elle se posera à Faa’a le dimanche 21 janvier au matin. Au programme de cette première journée, des visites protocolaires et des rencontres dont une consacrée à la violence faite aux femmes.Le lendemain, elle décollera pour Hiva Oa aux Marquises où elle visitera des entreprises et des équipements scolaires et rencontrera les tavana des Marquises du sud. Elle se rendra ensuite le 22 à Nuku Hiva pour de nouvelles rencontres avec les élus du Nord et d’autres visites.Le 24, retour à Tahiti où il sera question des Assises de l’outre-mer ainsi qu’une visite dans la commune de Mahina.Le jeudi 25 janvier, la ministre se rendra à Arutua aux Tuamotu. Là, il sera question d’environnement et de protection contre les risques naturels.Enfin, Annick Girardin sera l’invité du journal de TNTV ce même jour avant de repartir le lendemain à Paris.