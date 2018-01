Annick Girardin aux Marquises : "Ce que je ressens ici, je saurai le transmettre"

Hiva Oa est l’île la plus peuplée des Marquises Sud (2243 habitants). Arrivée à la mi-journée, la ministre des Outre-mer a rapidement souhaité échanger directement avec la population. Après le traditionnel lever des couleurs et un accueil musical des enfants et des autorités locales, elle a inauguré la cantine scolaire et la cuisine centrale d’Atuona. Destinée aux élèves du primaire et du secondaire de l’île, elle a été réalisée par plusieurs jeunes de la commune.



Annick Girardin a ensuite déjeuné avec la population de Hiva Oa. Un moment d’échange et de découverte…

"C’est un accueil qui me va droit au cœur", lance la ministre. "Moi je souhaitais pouvoir venir dans les territoires les plus isolés, et voir les différentes réalités de ces archipels, puisqu’ils ne se ressemblent pas. Ici, aux Marquises, il y a un autre sentiment, une autre force, qui sort de cette île que l’on ressent à travers ses paysages, à travers les danses que je viens de voir. Des danses d’accueil dans lesquelles on sent que l’on est bien accueilli, mais aussi, bien regardé".



Annick Girardin sait que les doléances seront nombreuses… "Il y a plusieurs attentes, et c’est important pour moi de venir dans ces territoires entendre les élus, entendre la population, parce-que la ministre des Outre mer, il faut qu’elle défende son budget, il faut qu’elle fasse comprendre aux autres ministères quels sont ses combats. Pour faire entendre la voix des territoires d’outre-mer à Paris, j’ai besoin de connaître la réalité et d’être au plus près des gens. Cette continuité territoriale, cet isolement, je les connais en tant qu’ultramarine, mais pas à la dimension du Pacifique, il faut être très honnête, et là, on voit bien dans quel contexte on est et quelles sont les priorités. Quand on le vit, on n’en parle pas de la même manière, parce-qu’il y a de l’émotion. Ce que je ressens ici, je saurai le transmettre"