Anna Yon Yue Chong remporte un 2e combat en Thaïlande

La Tahitienne Anna

est en Thaïlande depuis novembre et jusqu'en février pour se perfectionner dans sa discipline : la boxe thaïlandaise (

uay Thai ).

Ce week-end elle a remporté son 2e combat dans le royaume, 3e combat à l'international.



Anna a affronté une boxeuse de Singapour. Les deux femmes se sont rencontrées juste avant le combat et ont sympathisé : "

Mais apprécier son adversaire n'a pas empêché notre boxeuse de dominer le combat. Sur les réseaux sociaux, elle raconte :

Rédaction web

Yon Yue Chongelle est une grande admiratrice de Paul Gauguin, et rêve de venir à Tahiti et de visiter les Îles Marquises. Comment ne pas devenir copine avec quelqu'un qui est fan de notre Polynésie?""La cloche sonne et je fais tout pour marquer ma domination, quitte à tenter le KO, qui n'arrive pas, elle encaisse bien, j'arrive quand même à la faire compter, avant la fin du tour.Gen revient vers moi durant le break, et me fait savoir que c'est bon, j'ai déjà gagné le combat avec ce premier round. Je n'ai plus besoin de chercher le KO, ni de frapper à 100%. A la limite je peux puncher au corps. Pas de coude. On est toutes les deux nouvelles dans ce monde de brute sans protection. Je sais que j'ai gagné la partie (...)"