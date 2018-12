Animations de Noël : le programme à Tahiti, Moorea et Raiatea

À Tahiti

À Moorea

À Raiatea

La CCISM et les associations de commerçants organisent l'événement "Magie de Noël au fenua" , du 10 au 24 décembre, sur Tahiti, Moorea et Raiatea, avec des animations pour petits et grands.Trois événements sont prévus :1- Un Mini Marché de Noël se tiendra le samedi 8 décembre de 15 heures à 19 heures dans les jardins de la mairie de Punaauia, à l'occasion de la Corrida, avec un jeu et des animations pour les enfants (maquillage, atelier créatif, sculpture sur ballon, distribution de friandises).2- L’association Papeete Centre-Ville organise dans la capitale le Grand Marché de Noël le vendredi 14 décembre de 17 heures à 23 heures, et le samedi 15 décembre de 9 heures à 16 heures, avec de nombreuses animations pour les enfants.Nocturne des commerces le vendredi 14 jusqu'à 23 heures et le vendredi 21 décembre jusqu'à 21 heures.3- Au Centre Commercial Tamanu à Punaauia, les 21, 22 et 24 décembre, de 10 heures à 17 heures : animations gratuites pour les enfants (maquillage, sculpture sur ballon, atelier créatif et distribution de friandises).Au Centre « Le petit village de Haapiti », le dimanche 23 décembre de 9 heures à 17 heures : animation musicale locale et prestation de danse.L’association Uturoa Centre-Ville organise, du samedi 1er au samedi 22 décembre à Uturoa : un jeu, une parade de Noël, un Marché de Noël, un atelier culinaire et bricolage, des animations pour les enfants....Les commerçants participant au concours de la plus belle vitrine de Noël pareront leurs établissements en conséquence. Le public est invité à participer à un jeu en prenant en photo sa vitrine préférée et en la postant sur la page Facebook de la CCISM/Les Vitrines de Noël. Les participants pourront gagner, par tirage au sort, 1 aller-retour Papeete-Los Angeles offert par Air France et 20 pochettes de tickets à gratter offertes par la Pacifique des jeux. Grâce au vote du public, les commerçants ayant obtenu le plus de photos du public remporteront : 50 000 Fcfp pour le 1er prix ; 30 000 Fcfp pour le 2e prix ; et 20 000 Fcfp pour le 3e prix.Pour vos idées cadeaux, vos soirées ou pour vous faire plaisir, la CCISM a créé un catalogue digital sur la page FB CCISM/Les Offres et Soirées Spéciales de vos commerçants mais aussi des restaurants, hôtels, pensions de famille, prestataires de services, etc…Retrouvez toutes ces informations et bien plus sur la page Facebook de la CCISM