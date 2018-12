Angélo Frébault rejoint le Tapura Huiraatira

"J'ai été surpris ce matin que le Tapura Huiraatira ait confirmé mon adhésion. C'est dans l'intérêt général du peuple car je suis force de propositions. (...) On ne s'arrête pas à valider ce qui est en cours, on porte une ouverture. Depuis que j'interviens dans les hémicycles à l'assemblée, j'ai fait des ouvertures pour la relance économique sur l'innovation, la création d'activités... (...) J'attends de trouver ma place au sein du Tapura Huiraatira. Il faut laisser se faire les choses administrativement. Je pense que cela va se faire avant la fin de l'année. (...) Je suis autonomiste avant tout. Je vais là où on peut apporter et évoluer" a déclaré Angélo Frébault, peu après l'annonce.



Rédaction web avec Tauhiti Taunia Mu-San et Naea Bennett