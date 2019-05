Angélina : une mort d'origine accidentelle

Rédaction web

La famille d'Angelina dit "Ange" avait raconté son inquiétude à TNTV, suite au départ de la jeune femme en état d'ivresse après une fête, lors du week-end de Pâques. Son corps avait été retrouvé samedi dernier après quatre semaines. C'est un jardinier qui en avait fait la macabre découverte alors qu'il débroussaillait le terrain de l'église Sainte-Elisabeth de Papeari. Le corps était caché par les herbes et partiellement dans l'eau du caniveau. La famille avait reconnu le corps de la victime. Aujourd'hui, nos confrères de Tahiti Infos rapportent les résultats de l'autopsie : Ange serait décédée des suites d’une mauvaise chute et sa mort serait donc d'origine accidentelle. L’enquête en recherche des causes de la mort va être classée.Le corps d'Ange sera à l'église Catholique à partir de 16 heures ce mercredi et la veillée débutera vers 18h30. La messe se déroulera le jeudi 23 mai 2019 à 8 heures et l'enterrement aura lieu 9 heures à Taututu à Papeari.