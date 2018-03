Amour secret : Leonardo, le millionnaire veuf

Miguel De Leon

Dans le rôle de Leonardo, le millionnaire veuf



Leonardo est le président et le propriétaire de Ferrandiz Laboratories, une société fondée par son grand-père il y a plus de 50 ans. Il a du succès dans les affaires mais vit au quotidien avec la culpabilité de la disparition de sa femme, tuée dans un accident. Il a peur d’exprimer ses sentiments ou ses faiblesses car il pourrait être blessé. Bien que ses enfants soient ce qu’il a de plus cher, il a du mal à communiquer avec eux et n’arrive que rarement à leur donner de l’affection.