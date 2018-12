Altercations avec Conkarah à Tahiti : les excuses du chanteur Mesik

Rédaction web

Afin de rétablir la vérité, et réalisant que tout cela n'était qu'un gros malentendu, Mesik a présenté ses excuses en personne à Conkarah et a publié ce dimanche sur sa page Facebook un post expliquant ce qu'il s'était réellement passé : "Dans le feu de l'action, concernant l'agression sur ma petite amie, j'ai réellement pensé que c'était Conkarah car ce dernier venait de me frapper, nous nous sommes battus, cela a provoqué une bagarre générale et ma copine à tenté de séparer les personnes. Ensuite encore une autre personne m'a saisi, je ne pouvais plus bouger lorsque je voyais ma copine se faire malmener par une personne habillée de la même couleur que Conkarah. Il y a eu gros cafouillage. Après avoir entendu les versions de plusieurs personnes qui étaient là, il s'avère que ce n'est pas Conkarah qui a directement fait du mal à ma petite amie, mais une autre personne. Je tiens à remettre la vérité à sa place. Sorry about that".