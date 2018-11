All in one : un drame a frappé le groupe pendant La France a un incroyable talent

Rédaction web





Le groupe participé aux championnats du monde aux Etats-Unis et s'est envolé de suite après pour Paris. Un rythme soutenu. Pour la France a un incroyable talent, les danseurs ont mixé plusieurs chorégraphies pour éviter d'en inventer de nouvelles et ainsi gagner du temps.Leur participation à l'émission a été une expérience incroyable raconte la chorégraphe Ateliana. Même si le séjour a été très dur à supporter financièrement. Les All in one réalisent des prestations et reçoivent une aide du Pays mais cette aide n'est versée qu'en novembre.En métropole, le groupe a dû se loger séparément, chez des membres de leur famille habitant à 4 heures de route de Paris. "Dommage que la délégation de Paris n'ait rien pu faire, regrette le groupe sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous voulons remercier Maeva et Tamatoa pour notre superbe séjour à Cherbourg. Aussi remercier la famille de Vai'a qui vers la fin a pu nous héberger et nous inviter à dîner."Une triste nouvelle a également terni leur voyage. La mère d'un des danseurs, Tehariki Harrys, atteinte d'un cancer, se trouvait en phase terminale. Le jeune homme a tout juste eu le temps de retourner au chevet de sa mère avant qu'elle ne décède."Quand un des membres est touché, c'est tout le groupe qui se sent concerné", explique Ateliana.Le groupe explique d'ailleurs sur sa page que la danse exécutée dans l'émission diffusée ce mardi "est spécialement dédié à la maman de notre danseur (...) qui attendait le retour de son fils pour pouvoir partir tranquillement. C'était difficile pour chacun d'entre nous de voir un frère au plus bas (...) mais malgré tout ça il a su terminer cette étape avec nous et rejoindre sa maman."