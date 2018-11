Alban Ellacott est décédé

Rédaction web



Alban Ellacott a été notamment directeur du Port Autonome de Papeete de 1983 à 1984, ministre des Transports, des Postes et Télécommunications et des Ports de 1984 à 1986 et conseiller municipal à Papeete de 1995 à 2014.Il était aussi très impliqué dans la vie associative. Il était membre fondateur de plus d'une quinzaine d'associations. Il était notamment président fondateur de l’Association Tainui-Friends of Hokule’a créée le 31 janvier 2014, (protection et sauvegarde des océans, connaissances et pratiques ancestrales polynésiennes).Alban Ellacott a été fait chevalier de l'ordre de Tahiti Nui en juin 2014.La veillée se déroulera vendredi à son domicile à Punaauia à 19h30. L’inhumation se fera samedi à 9 heures au Temple protestant de Punaaiua, et la mise en terre à 11 heures à l’Uranie au 1étage dans le caveau familiale.