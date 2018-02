Aires marines éducatives : les écoliers sensibilisés aux bons gestes

Rédaction web avec Brandy Tevero

Le milieu marin n’a plus de secret pour les élèves de CM2 Tavake de l’école 2+2=4 de Punaauia. Labellisé écoéccole depuis cinq ans et Aire marine éducative (AME), l’établissement s’implique dans la préservation de l’océan.Ce mercredi matin, une classe de CM2 a reçu la visite de biologistes marins venus leur expliquer la prochaine étape du projet d’Aire marine éducative. Patricia, enseignante, explique :« Pour nous, ce label, c’est une preuve que les enfants, les parents, la commune et tous nos partenaires sont dans cette démarche de sensibiliser au développement durable. »En Polynésie, cinq établissements participent à ces activités. Le concept est né en 2013 à l’école primaire de Tahuata, aux Marquises. Il permet aux enfants d’en apprendre un peu plus sur la vie marine et surtout, sur la manière d’agir pour la préserver.Ce mercredi, les scientifiques ont indiqué aux élèves de Punaauia le déroulement de la deuxième phase du projet d’AME. Elle consiste à réaliser un comptage des tous les espèces marines situées dans le périmètre de l’AME.« Nous suivons de très près l’actualité. Nous entretenons cette relation étroite avec l’environnement. Nous nous devons de le respecter. »Quand le soleil reviendra, les écoliers plongeront dans le lagon avec les scientifiques pour participer au comptage.Les IME de Arue et Vairao, l’école Fareroi de Mahina à Tahiti et une classe de Raroia aux Tuamotu ont obtenu le label d’aire marine éducative.