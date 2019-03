Air Tahiti loue un avion pour répondre à la demande

Rédaction web, avec communiqué

Le P-dg d’Air Tahiti l’avait annoncé en février dernier sur notre plateau et c’est désormais chose faite. La compagnie de transport inter-îles accueille pour la première fois dans sa flotte un avion en leasing sans option d’achat pour une période de 18 mois.Une location effectuée "afin de faire face à une augmentation de l’activité liée à l’accroissement récent de la fréquentation touristique dans nos îles ainsi que pour accompagner de manière optimale la tenue d’événements majeurs tels que le Festival des Gambier en avril, celui des Marquises et la course Hawaiki Nui Va’a en fin d’année", précise la compagnie dans un communiqué.L’appareil, un ATR 72-600 de 68 sièges immatriculé F-ORVI, devrait arriver jeudi à Tahiti. Baptisé Ragi Torea, l’avion arrivera entièrement blanc et sera préparé aux standards et couleurs de la compagnie locale par l’équipe du centre technique d’Air Tahiti.Il devrait effectuer son premier vol commercial le 5 avril. Au terme de la période d’exploitation, l’avion retrouvera sa configuration et livrée d’origine avant de repartir vers la métropole.