Air Tahiti : de nouveaux ATR pour 2022 ?

Ils ont fait ensemble un point sur l’état d’avancement des différents projets lancés par ATR, et notamment sur celui de l'ATR 42 STOL, auquel la compagnie Air Tahiti s’est associé selon Joël Allain, son P-dg.La caractéristique de l’ATR 42 STOL, réside dans sa capacité de décollage et d'atterrissage courts sur des pistes de 800 mètres. Cette perspective intéresse beaucoup la Polynésie française qui possède encore quelques pistes de cette longueur aujourd'hui desservies par les Twin Otter.La société ATR souhaite effectuer ses premiers tests de l'ATR 42 STOL sur les pistes de Ua Pou et de Ua Huka. Si les tests sur ces deux aérodromes des Marquises sont concluants, alors cet appareil pourra facilement desservir toutes les pistes existantes.La livraison des premiers appareils pourrait intervenir en 2022.Cet avion serait très adapté pour les îles et permettrait de multiplier par trois la capacité de transport de passagers, sans recourir à l’allongement très onéreux de nombre de pistes existantes.