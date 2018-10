Air Moorea : "S'il y a des peines prononcées, il y aura forcément des déceptions"

Pour la défense, ces doutes doivent profiter aux prévenus. Les avocats ont par conséquent réclamé la relaxe de leurs clients. Mais pour les parties civiles, même si les raisons de l’accident demeuraient floues, des fautes ont bien été commises, justifiant des condamnations."Il était prévu que ce câble soit installé pour 12 mois. Il a été installé pour plus de temps, donc il y a un défaut de navigabilité, donc on comprend tout à fait qu'il se soit rompu. Mais indépendamment, même s'il s'était pas rompu, on ne pouvait pas faire voler l'avion avec un câble qui n'avait pas été changé" explique maître Jean-Pierre Bellecave, l'avocat des familles des victimes.