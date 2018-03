Air Moorea : le procès démarre aujourd'hui

Ce jeudi à partir de 14 heures, un procès aura lieu dans l'affaire du crash de l'avion de la compagnie Air Moorea le 9 août 2007. Deux avocats représentant 16 familles de victimes sont au fenua. Ils viennent réclamer un complément d'indemnisation pour leur clients. Les avocats s'opposeront à la société d'assurance Axa et à Air Moorea. "Le plus important, c'est que la justice reconnaisse enfin qu'il s'est passé quelque chose", déclare Nicolaz Fourreau, président de l'association 987, au micro de Tahiti Nui Télévision.



Depuis plus de 7 ans, l'association 987 qui réunit les proches des victimes, se bat pour qu'un procès ait lieu. Six cadres d’Air Moorea et le directeur de l’aviation civile ont été mis en examen après le drame. "Il y a beaucoup de familles (de victimes NDLR) qui ont quitté Tahiti. (...) Il y a une difficulté à vivre aujourd'hui dans cet environnement. Il faut bien imaginer la détresse des familles qui n'ont pas pu avoir la chance d'avoir une sépulture pour leurs proches, puisqu'il y a 5 corps qui sont portés disparus", rappelle Nicolas Fourreau.



Vingt personnes ont perdu la vie le 9 août 2007. L'accident aurait été causé par la rupture des câbles de gouverne du twin otter d'Air Moorea.