Air Moorea : l’état de santé du pilote en question

L’état de santé du pilote a été au cœur des débats qui ont suivi. Des rapports de médecins experts ont été présentés. Le docteur Beaumont, qui a autopsié le corps a longuement été interrogé. Selon ses conclusions, le cœur du pilote battait au moment de l’impact, écartant ainsi l’hypothèse d’une mort subite en plein vol.

Mais l’autopsie a montré que les artères de Michel Santurenne étaient en partie bouchées.



Pour la défense, qui exclut la rupture du câble de gouverne comme cause du crash, cette pathologie pourrait être à l’origine de l’accident. "Une artère bouchée à 90 % et une autre bouchée à 70 % laissent penser qu’il s’agit d’artères dans un état critique, a lancé Me François Quinquis, l'avocat d'Air Moorea à l’issue de l’audience. Et tous les médecins pensent, y compris le Dr Beaumont, qu’il n’est pas impossible que ce soit compatible avec un malaise vagal ou un malaise hypoglycémique. L’état du pilote était malheureusement un état sévèrement critique, ce qui peut être une explication à ce malheureux accident."