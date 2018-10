Air Moorea : "En plus d’avoir perdu ma mère, j’ai perdu une partie de mon père"

Rédaction web avec J-B Calvas et Sam Teinaore

L’attitude des prévenus à l’audience, peu attentifs aux yeux des parties civiles, a aussi laissé des traces. "J’en ai vu certains sourire, déplorait Nikolaz Fourreau à l’issue de l’audience. C’est bien, on comprend leur niveau d’implication… On a entendu des propos durs sur du passé. Des prévenus s’étaient permis de commenter la vie de proches de disparus, ce qui est scandaleux et inadmissible. Je n’attends pas aujourd’hui de pardon qui vienne uniquement habiller leur défense, on s’en fout de ça maintenant, on n’en est plus là." Il l’avait d’ailleurs précisé aux prévenus pendant l’audience : "Je ne veux pas de votre bienveillance stratégique, de vos pardons incongrus, il est trop tard".Mercredi, ce sont les fonctions et les missions de chacun des 8 prévenus qui occuperont les débats.