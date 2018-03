Air France paddle Festival 2018 : rendez-vous le 7 avril à Punaauia

L'événement Air France paddle Festival revient. Cette année, il intègre le Paddle League World Tour 2018. Tahiti devient la première étape du tour mondial.

L'événement fera partie du calendrier comptant pour le championnat du monde parmi 10 épreuves majeures sélectionnées sur le globe :



Event #1 Air France PADDLE FESTIVAL, Tahiti, April 7

Event #2 Carolina Cup, USA, Avril 18-22

Event #3 OluKai Ho’olaule’a, Maui, Hawaii, April 28

Event #4 Kerama Blue Cup in Zamami, Japan, May 12

Event #5 Bilbao World Paddle Challenge, Spanish Basque Country, June 16

Event #6 Hossegor Paddle Games, France, June 23

Event #7 Mercedes SUP World Cup, Scharbeutz, Germany, June 30-July 1

Event #8 Columbia Gorge Paddle Challenge, USA, August 18-19

Event #9 SUP 11 City Tour, Netherlands, September 5

Event #10 SUP the Mag’s Pacific Paddle Games pres. By Salt Life, USA, Oct 6-7



Pour cette nouvelle édition de l'événement, le rendez-vous est donné au parc Vairai à Punaauia. Le Air France paddle Festival est ouvert à tous : débutants ou pros du paddle.



Il est encore possible de s'inscrire aux 5 courses :



LAGOON RACE :

Une course de 8 Km (en SUP), de Paofai à Papeete jusqu’à la Plage du Maeva Beach à Punaauia, montant de l'inscription à partir de 4 500 F par personne.

Attention plus la date de l’évènement approche plus le tarif de l’inscription augmente, donc ne tardez pas à vous inscrire.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + Boisson

Venir avec son Stand up Paddle.



PRONE RACE:

Une course de 8 Km (en Prone), de Paofai à Papeete jusqu’à la Plage du Maeva Beach à Punaauia, montant de l'inscription à partir de 4 500 F par personne.

Attention plus la date de l’évènement approche plus le tarif de l’inscription augmente, donc ne tardez pas à vous inscrire.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + Boisson

Venir avec son Prone.



ELITE RACE:

Une course de 24 Km (en SUP), un Départ et une Arrivée Plage du Maeva Beach à Punaauia, montant de l'inscription à partir de 6 000 F par personne.

Attention plus la date de l’évènement approche plus le tarif de l’inscription augmente, donc ne tardez pas à vous inscrire.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + Boisson

Venir avec son SUP.



La KIDS RACE:

Une course de 2 Km (en SUP) pour les - 14 ans, Beach Race Plage du Maeva Beach à Punaauia, montant de l'inscription à partir de 3 000 F par personne.

Attention plus la date de l’évènement approche plus le tarif de l’inscription augmente, donc ne tardez pas à vous inscrire.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + Boisson

Venir avec son SUP.



La FUN RACE:

Une course en relais de 3 personnes de 1,5 Km, soit 3 x 500 m (en SUP),

Pour les entreprises, les associations, la Famille, les amis, etc…

montant de l'inscription à partir 3 000 F par personne soit 9 000 F par équipe.

Attention plus la date de l’évènement approche plus le tarif de l’inscription augmente, donc ne tardez pas à vous inscrire.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + Boisson pour tous membres de l’équipe.

Venir avec un seul Stand up Paddle pour l’équipe.



Un tournoi de SUP POLO sera également organisé ainsi qu'une initiation gratuite au paddle