Air France Paddle Festival 2019 : clôture des inscriptions le 27 mars

En devenant en 2018, une des étapes du Paddle League World Tour et après avoir été élue en 2015 meilleure course de l’année par un magazine américain, le Air France Paddle Festival devient "the place to race".



La 6e édition de cet événement, qui est désormais une référence incontournable du tour mondial de Stand Up Paddle, sélectionné parmi des milliers de courses sur l’ensemble du globe, revient le 6 avril prochain.



Outre sa vocation sportive de haut niveau, c’est aussi une journée récréative et surtout une belle promotion de la Polynésie à travers le monde. Ce festival 2019 permettra aux athlètes et aux familles de se dépasser et de découvrir les valeurs de ce sport.



Les intéressés ont jusqu’au 27 mars pour s’inscrire aux cinq courses suivantes :