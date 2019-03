Air France Paddle 2019 : la Elite Race en direct TV & Web

Crédit photo : Tim McKenna / Air France Paddle 2018



Le samedi 6 avril dès 11h10

Olivier Huc et son consultant, Mathieu Astier, vous donnent rendez-vous dès 11h10 depuis le parc Vairai. Pour suivre les paddlers sur les 24 kilomètres en lagon et en haute mer, Olivier Huc pourra compter sur Davidson Bennett et Oriano Tefau accompagné de Remy Trebel consultant, qui commenteront la course depuis leurs bateaux.



La Air France Paddle Festival est l'une des étapes phares de la World Tour Paddle League .