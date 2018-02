Aide à l'investissement des ménages : vous pouvez constituer votre dossier

Communiqué de presse

L’AIM a été étendue aux travaux d’aménagement, d’extension et de rénovation du logement à usage d’habitation principale. L’aide est versée en totalité aux bénéficiaires, sans distinction de revenus. Le bénéficiaire ne doit toutefois pas avoir bénéficié d’une AIM sur les cinq dernières années. Le logement ne doit pas non plus avoir fait l’objet d’une AIM durant les cinq dernières années. L’objectif de cette mesure vise à dynamiser l’ensemble du secteur du bâtiment.Le montant de l’aide est plafonné à 30 % du coût total des travaux et à 2 millions Fcfp par opération. Le calcul de l’aide s’effectue sur la base du coût total TTC des travaux, en déduisant les apports en fonds propres éventuels. Les travaux d’aménagement, d’extension ou de rénovation éligibles au présent dispositif sont réalisés par des professionnels. Les achats de biens d’équipement, de matériels et de mobilier qui ne nécessitent pas de travaux dans le logement (tels que les sofas, réfrigérateurs, etc.) sont exclus du dispositif.