Ahitea vous emmène aux Raromatai

100% FENUA - Emission hebdomadaire consacrée à l’industrie et à l’économie du tourisme au Fenua.



Chaque jeudi, nous retrouvons Teiki Sylvestre-Baron dans Ahitea, une émission dédiée au tourisme local. Cette émission a pour but de sensibiliser la population aux savoir-faire locaux, lui donner envie de s’impliquer dans le secteur du tourisme et pourquoi pas l’inviter à entreprendre et ainsi participer au développement touristique de notre Fenua.



Cette semaine, Teiki nous emmène aux Raromatai. Première escale à Raiatea où nous ferons la connaissance de Teiva Delanne, vaniculteur préparateur. J ournée type, immersion....Il nous présente son activité. Dans la rubrique Perspectives, zoom sur le développement touristique des Raromatai.