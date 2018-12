Ahitea : rétrospective 2018

© Ahitea

Cette semaine, Ahitea vous propose une rétrospective de la première partie de la Saison 1. Depuis le mois de septembre Teiki, vous a fait déjà découvrir 13 métiers ou formations dans l’industrie du tourisme. De Sommelier en passant par moniteur de plongée, de l’écotourisme, via l’accrobranche, etc., revivez les meilleurs moments partagés avec des professionnels du tourisme. Au programme également, un bonus en fin d’émission sur toutes les magies qui ont transformé Teiki. Rendez-vous par ailleurs dès mi-janvier pour la seconde partie de votre émission avec de nombreuses surprises, et surtout métiers très passionnants dans les archipels des Australes, des Marquises et des Tuamotus, sans oublier bien entendu l’archipel de la Société.