Ahitea : le 4e forum des métiers et formations du tourisme et le Mahana Lodge

Teiki Sylvestre-Baron et Hinarere Taputu © Capture écran / Ahitea



100% FENUA - Emission hebdomadaire consacrée à l’industrie et à l’économie du tourisme au Fenua.



Chaque jeudi, nous retrouvons Teiki Sylvestre-Baron dans Ahitea, une émission dédiée au tourisme local. Cette émission a pour but de sensibiliser la population aux savoir-faire locaux, lui donner envie de s’impliquer dans le secteur du tourisme et pourquoi pas l’inviter à entreprendre et ainsi participer au développement touristique de notre Fenua.



Cette semaine, Teiki nous emmène à la Présidence où s'est déroulé le 4e forum des formations et métiers du tourisme. Sur terre, en l'air ou dans la mer, salarié ou à son compte, sur Tahiti ou dans les îles, il existe un métier pour chacun et une formation pour apprendre. Dans la rubrique "Hébergement", rencontre avec Maui Shan, qui vous fera visiter le Mahana Lodge, la 1e auberge de jeunesse sur le fenua