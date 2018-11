Ahitea du 22 novembre

100% FENUA - Emission hebdomadaire consacrée à l’industrie et à l’économie du tourisme au Fenua.



Chaque jeudi, nous retrouvons Teiki Sylvestre-Baron dans Ahitea, une émission dédiée au tourisme local. Cette émission a pour but de sensibiliser la population aux savoir-faire locaux, lui donner envie de s’impliquer dans le secteur du tourisme et pourquoi pas l’inviter à entreprendre et ainsi participer au développement touristique de notre Fenua.



Cette semaine, Teiki nous invite à Raiatea pour découvrir le métier de Steward sur un yacht. En compagnie de Dorothy, hôtesse sur un catamaran de luxe, il va apprendre comment préparer le bateau avant que les touristes ne prennent la mer pour un voyage dans nos îles. Ahitea vous propose également de découvrir la pension les Trois Cascades, située sur l’ile Sacrée, sans oublier votre rubrique Astuces.