Ahitea du 15 novembre

100% FENUA - Emission hebdomadaire consacrée à l’industrie et à l’économie du tourisme au Fenua.



Chaque jeudi, nous retrouvons Teiki Sylvestre-Baron dans Ahitea, une émission dédiée au tourisme local. Cette émission a pour but de sensibiliser la population aux savoir-faire locaux, lui donner envie de s’impliquer dans le secteur du tourisme et pourquoi pas l’inviter à entreprendre et ainsi participer au développement touristique de notre Fenua.



Cette Semaine Ahitea vous propose, dans la rubrique Immersion, de découvrir le métier d’animateur culturel, avec Hinatea Colombani, au centre Arioi à Papara. La rubrique Perspectives sera consacrée à la Ronde Tahitienne, sans oublier votre rubrique astuces !