Ahitea : Appel à projets touristiques / Perspectives jury APT

Cette semaine, Teiki ira à la rencontre de Tirianu Walker et Raphaël Labaysse, respectivement premier et deuxième prix de la 3e édition du Concours d’Appel à Projets Touristiques (APT) en 2018. Alors que les inscriptions pour la 4 édition sont ouvertes depuis quelques semaines, Teiki leur demandera où en sont leurs projets et comment l’ont-ils structuré. Pour rappel, Tirianu Walker a été récompensé en 2018 pour son projet d’activités culturelles Tahiri Valley et Raphaël Labaysse pour son projet d’initiation à la navigation polynésienne Blue Jungle. Ahitea vous proposera également votre rubrique Perspectives également dédiée à l’APT avec les membres du jury qui donneront des conseils aux futurs participants, sans oublier votre rubrique Astuces avec toutes les modalités d’inscription.