Affluence à Papeete pour le Black Friday

Rédaction web, avec Sam Teinaore

En affichant des réductions entre 20% et 70%, les commerçants de Papeete ont fait des heureux parmi les consommateurs, qui étaient nombreux à arpenter la ville en ce vendredi. Si certains commerces n’offraient des réductions que sur leurs vieux stocks afin de s’en débarrasser, d’autres proposaient de vraies remises sur l’intégralité de leurs produits, neufs ou anciens."C’est la troisième année que le Black Friday est organisé en Polynésie par la Chambre de commerce, explique Guy Loussan, le président de l’association Papeete Centre-ville. Ça devient un événement incontournable. Les gens attendent cette date pour profiter des avantages et tout le monde est gagnant quelque part. Le commerçant se déstocke un peu en attendant les nouveautés pour la Noël et les consommateurs profitent des avantages sur les prix pour s’approvisionner, voire même pour faire déjà les cadeaux de Noël."L’opération se poursuivra ce samedi, voire jusqu’à dimanche dans certaines grandes surfaces de l’île. Et si elle est profitable aux consommateurs, elle offre aussi une bouffée d’air aux commerçants dans cette période creuse située à mi-chemin entre Halloween et Noël."On constate que le consommateur devient de plus en plus averti et intelligent, reprend Guy Loussan. On le constate parce que durant le début du mois, le chiffre d’affaires est un peu calme, plat. Et on sent qu’aujourd’hui, les consommateurs se lâchent, achètent et s’inscrivent dans la logique du black Friday. Le chiffre d’affaires d’aujourd’hui sera un pic", se réjouit-il.