FAITS DIVERS

Affaire du Street Shop : le trafic de stupéfiants "bien évidemment réprimé" en Polynésie

Mercredi 30 Janvier 2019 à 15:54 | Lu 147 fois

JUSTICE – Le procureur de la République a tenu à faire une mise au point, ce mercredi après-midi, au sujet du dossier Street Shop et de son principal mis en cause, Nicolas Veyssiere. Le magistrat a expliqué que celui-ci faisait l’objet des mêmes poursuites en métropole qu’en Polynésie. Et face aux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la défense, il a répliqué en indiquant que le trafic de stupéfiant était "bien évidemment réprimé" au fenua.

