Réseau de prostitution : une partie des protagonistes mise en examen

Suite à la dénonciation d’une femme à la tête d’un réseau de prostitution, les enquêteurs ont découvert que ce réseau impliquait des prostituées âgées, pour les plus jeunes, de moins de 15 ans et pour les plus vieilles, de moins de 30 ans.



Le procureur de la République a précisé :



« Il apparaissait que des clients de ces prostituées rémunéraient les prostituées avec du numéraire, voire des stupéfiants en l’espèce de l’ice. Les tarifs oscillaient entre 5 000 et 30 000 francs. »



Lors des différentes perquisitions, de l’argent, des sachets d’ice, des balances et des sachets de conditionnement ont été saisis.