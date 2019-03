Affaire de la maison de Erima : Gaston Flosse fait appel de sa condamnation

Jean-Baptiste Calvas et Sam Teinaore

Mais pour la partie adverse, la version est toute autre : "Il me semble, quant à moi, que madame Mao a tout fait, -et continue d'ailleurs- pour frustrer le droit de propriété d'un tiers, c'est-à-dire Reginald Flosse, fils de Gaston Flosse. Et que par voie de conséquence, l'enfer ou le calvaire est plutôt celui de Gaston Flosse qui se voit privé de son propre domicile" déclare maître François Quinquis.Car pour maître Quinquis, le seul propriétaire actuellement de la maison familiale est le fils de Gaston Flosse, Reginald, à la tête de la SCI à laquelle appartient la demeure. Et c’est pour cette raison notamment qu’il a demandé la relaxe de son client qui, depuis, a posé ses valises ailleurs. Mais la question de la propriété de la maison de Erima fait toujours l’objet d’une procédure parallèle devant le tribunal civil.Sur le fond, l’avocat général a requis la confirmation de la peine prononcée contre Gaston Flosse estimant que l’infraction était "parfaitement constituée". La cour d’appel rendra sa décision le 2 mai.