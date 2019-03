Affaire d'ice : 4 ans de prison ferme pour El Chapo

Pour l’avocat, il n’y avait pas d’association de malfaiteurs mais une "association d’opportunité" entre gros consommateurs d’ice. L’appât du gain n’était donc pas selon lui la principale motivation de son client, bien que la valeur marchande de 800 grammes d’ice approche les 100 millions de Fcfp. "Très honnêtement, au départ, c'était pour le financement de la consommation personnelle, avoir du produit pour soi-même. Et c'est vrai qu'après, de fil en aiguille, quand l'argent a commencé à arriver à côté, c'était pas plus mal. Mais le but premier du trafic n'était pas d'inonder la Polynésie, mais uniquement de financer leur propre consommation personnelle" a ajouté maître Teremoana Hellec.Les 9 autres prévenus dans le dossier, intermédiaires et dealers, ont quant à eux été condamnés à des peines comprises entre un an de prison avec sursis et 30 mois ferme. Les cinq plus impliqués, dont Moerani Marlier, devront aussi s’acquitter d’une amende de 80 millions de Fcfp.