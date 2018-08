Affaire Sofipac : les peines confirmées en appel

Rédaction web

La cour d’appel de Papeete a suivi les réquisitions de l’avocat général. Lors du procès en appel de l’affaire Sofipac, qui s’est tenu en avril dernier, le représentant du ministère public a demandé la confirmation des peines prononcées en première instance pour tous les cinq des 11 prévenus qui avaient fait appel.Jeudi, la cour d’appel a confirmé ses peines comme le rapporte Radio 1. William Bernier, le gérant de la Sofipac est condamné à 5 ans de prison dont trois avec sursis, 50 millions de Fcfp d’amende et 5 ans d’interdiction de gestion.Yolande Wong Lam écope d’une peine plus lourde qu’en première instance avec 4 ans de prison, 35 millions d’amende et 5 ans d’interdiction de gestion.La cour d’appel a prononcé une peine d’un an de prison avec sursis, une amende allégée à 500 000 francs et un an d’interdiction de gestion à l’encontre de Graziella Wong Lam.