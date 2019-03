Affaire Sainte Thérèse : comment les signalements sont remontés jusqu'à la justice

Rédaction web avec Tamara Sentis et Sam Teinaore

Trois jours plus tard, le 29 janvier, la CIRCAS déposait un signalement sur le bureau du procureur. Elle informait aussi Monseigneur Cottanceau, qui affirme avoir été très choqué par la nouvelle. Il a rencontré le père des victimes et le prêtre accusé : "Le père, lui, clame son innocence, et les victimes et leur père font état de ce qui s'est passé comme étant un lieu de souffrance et de déni de dignité qui a eu un impact important pour les jeunes. (...) Pour l'instant, il ne m'appartient pas de dire qui est coupable ou innocent. Je laisse à la justice le soin de déclarer les résultats de leur enquête, et en fonction de ces résultats, l'église prévoit un certain nombre de procédures à mettre en place". Le père Cottanceau, par principe de précaution, a tout de même provisoirement confié la paroisse a un autre homme d'église.Les deux victimes, elles, ont finalement déposé plainte, et hier matin, la DSP a placé le prêtre en garde à vue. Une perquisition a également été menée à son domicile. Elle a permis de révéler que le prêtre possédait dans son ordinateur des photos et vidéos pornographiques de très jeunes adultes, probablement mineurs.Le prêtre restera en garde à vue au pire jusqu’à samedi matin. Ses paroissiens ont lancé une pétition pour lui apporter leur confiance et leur soutien.