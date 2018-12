Affaire Radio Tefana : un prétexte pour "salir l'image" de Temaru selon le conseil municipal de Faa'a

Rédaction web

La semaine dernière, le leader du Tavini Huira'atira et maire de Faa'a Oscar Temaru, a passé 12 heures en garde à vue. Il était interrogé dans le cadre de l'enquête sur Radio Tefana. Si Oscar Temaru n'a pas remis en question le travail des enquêteurs, il n'en a pas été de même pour le Tavini. Dans un communiqué, le parti dénonçait un "assassinat politique" orchestré par l'Etat.Cette semaine, c'est le conseil municipal de Faa'a qui envoie à son tour un communiqué : "Pour le Maire de Faa’a et son conseil municipal, cette enquête n’est qu’un prétexte de l’Etat pour salir l’image d’Oscar Temaru, en confondant dangereusement ses activités de combattant pour l’arrêt des essais nucléaires et la souveraineté du peuple Maohi, et sa gestion de Maire. L’objectif est de le discréditer et l’empêcher de se représenter aux prochaines élections communales."Les représentants de la communes évoquent des "sources" selon lesquelles, "après les comptes de campagne, l’affaire Te reo O Tefana, l’Etat remettra sur le tapis l’affaire de la décharge de Faa’a (qu’il a lui-même utilisée dans le passé, et encore aujourd’hui, pour éliminer ses déchets), et certainement d’autres affaires « inventées » dans le seul but de se débarrasser du maire actuel de Faa’a."Les auteurs du communiqué réclament que "la justice soit impartiale et ne confonde pas les activités politiques d’Oscar Temaru et sa gestion de Maire. (...) l’heure est venue pour l’Etat, pays des Droits de l’Homme, de rendre justice au peuple Maohi, en lui restituant toutes ses ressources, à commencer par l’aéroport de Tahiti Faa’a, qui après avoir servi d’arrière base logistique aux activités du Centre d’Expérimentation du Pacifique (CEP), rapporte aujourd’hui des milliards à l’Etat chaque année, pendant que la population de Faa’a, depuis plus de 50 ans, continue à en subir les nuisances (accès au lagon entravé, bruit, inondations…) sans aucune contrepartie."L'enquête dans l'affaire Radio Tefana est terminée. Le procureur n'a pas encore décidé de la suite à y donner : un classement sans suite ou un renvoi directement au tribunal correctionnel.Lors d'une conférence de presse, Hervé Leroy s'était défendu : "le calendrier de cette enquête n'a été dicté que par la nécessité d'y mettre un terme compte tenu du délais écoulé depuis le début de son ouverture. Il n'y a pas d'autre motif. Je n'ai pas reçu d'instruction de qui que ce soit ni d'où que ce soit pour faire ce qu'il m'appartenait de faire."Le communiqué de la commune de Faa'a :